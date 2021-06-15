Лапорт: «В следующий раз Мората забьёт три гола и заставит всех замолчать»

Защитник сборной Испании Эмерик Лапорт высказался в поддержку нападающего Альваро Мораты, не реализовавшего убойный момент во вчерашнем поединке против команды Швеции. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Нельзя сомневаться в Морате, он давно все доказал. Сегодня удача была не на его стороне. В следующий раз Альваро забьет три гола и заставит всех замолчать», - передает слова Эмерика портал Goal.

В рамках второго тура континентального турнира «красная фурия» сыграет против Польши. Поединок пройдет в субботу, 19 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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