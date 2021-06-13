Альба: «Постараемся проделать хорошую работу на чемпионате Европы»

Защитник сборной Испании Хорди Альба поделился ожиданиями от чемпионата Европы.

«Любая команда хочет выиграть турнир, иначе нет причин приезжать сюда. Здесь очень много сильных сборных, будет непросто победить. У нас отличная команда и сильная группа. Постараемся проделать хорошую работу», - сказал Альба на пресс-конференции перед матчем со сборной Швеции.

Матч между сборными Испании и Швеции состоится завтра, 14 июня, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:00 по московскому времени. Помимо Швеции, в группу к испанцам попали сборные Словакии и Польши, которые проведут свой матч завтра.