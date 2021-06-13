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Альба: «Постараемся проделать хорошую работу на чемпионате Европы»

13 Июня 2021, 20:15,

Защитник сборной Испании Хорди Альба поделился ожиданиями от чемпионата Европы.

«Любая команда хочет выиграть турнир, иначе нет причин приезжать сюда. Здесь очень много сильных сборных, будет непросто победить. У нас отличная команда и сильная группа. Постараемся проделать хорошую работу», - сказал Альба на пресс-конференции перед матчем со сборной Швеции.

Матч между сборными Испании и Швеции состоится завтра, 14 июня, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:00 по московскому времени. Помимо Швеции, в группу к испанцам попали сборные Словакии и Польши, которые проведут свой матч завтра.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Испании, Хорди Альба
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