Альба: «Постараемся проделать хорошую работу на чемпионате Европы»

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13 Июня 2021, 20:15,
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Защитник сборной Испании Хорди Альба поделился ожиданиями от чемпионата Европы.
«Любая команда хочет выиграть турнир, иначе нет причин приезжать сюда. Здесь очень много сильных сборных, будет непросто победить. У нас отличная команда и сильная группа. Постараемся проделать хорошую работу», - сказал Альба на пресс-конференции перед матчем со сборной Швеции.
Матч между сборными Испании и Швеции состоится завтра, 14 июня, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:00 по московскому времени. Помимо Швеции, в группу к испанцам попали сборные Словакии и Польши, которые проведут свой матч завтра.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Сборная Испании, Хорди Альба