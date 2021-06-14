Энрике: «У нас два стартовых состава, в каждом из которых есть вингер, нападающий и так далее»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике стойко переносит трудности при подготовке к Евро-2020. Из-за коронавируса у Серхио Бускетса и Диего Льоренте, который вскоре был признан здоровым, в лагере команды воцарился хаос. Были довызваны некоторые игроки, также приходится наигрывать два основных состава из-за риска новых случаев коронавируса в команде.

- Условия неидеальные, но мы не ищем оправданий. Определенно, мы в числе 6-7 фаворитов турнира. Хорди Альба и Гайя не могут приближаться друг к другу ближе 10 метров. Правый защитник не может контактировать с правым защитником, центрфорвардами, вратарями. У нас два стартовых состава, в каждом из которых есть вингер, нападающий и так далее, - заявил Энрике the Guardian.

В 22:00 Испания сыграет против Швеции.

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