Энрике возлагает большие надежды на Бускетса

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике надеется на скорейшее возвращение в строй капитана команды Серхио Бускетса, у которого диагностировали коронавирус. Ветеран точно не сыграет против Швеции в понедельник, но должен быть готов выйти на поле в матче с Польшей 5 дней спустя.

- Я намерен его дождаться. У него есть преимущество, потому что он заболел первым, и у него есть время выздороветь. Он останется в заявке, определенно, - заявил Энрике на пресс-конференции.

- Он в отличной форме, бессимптомный и может тренироваться. У него есть план подготовки, и мы с ним контактируем, - добавил тренер.

Также добавим, что Диего Льоренте сдал два подряд отрицательных теста и может заниматься с командой.



