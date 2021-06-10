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Энрике возлагает большие надежды на Бускетса

10 Июня 2021, 15:38,

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике надеется на скорейшее возвращение в строй капитана команды Серхио Бускетса, у которого диагностировали коронавирус. Ветеран точно не сыграет против Швеции в понедельник, но должен быть готов выйти на поле в матче с Польшей 5 дней спустя.

- Я намерен его дождаться. У него есть преимущество, потому что он заболел первым, и у него есть время выздороветь. Он останется в заявке, определенно, - заявил Энрике на пресс-конференции.

- Он в отличной форме, бессимптомный и может тренироваться. У него есть план подготовки, и мы с ним контактируем, - добавил тренер.

Также добавим, что Диего Льоренте сдал два подряд отрицательных теста и может заниматься с командой.


 

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Испании, Луис Энрике, Серхио Бускетс
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