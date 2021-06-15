Робин Ольсен: «Не только я принес команде это очко»

Вратарь сборной Швеции Робин Ольсен поделился эмоциями после ничьей с испанцами (0:0), которая для его команды была почти как победа.

- Не только я принес команде это очко. Все футболисты выдали невероятный командный результат. Это не лучший наш матч, а также не самое заслуженное очко, но мы сражались, мы действительно сражались. Я смотрел из ворот, как упорно работают парни, и это заставляет меня гордиться, - заявил Робин Ольсен в телевизионном эфире SVT.

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