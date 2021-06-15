Педри: «Если будем так играть, держать мяч и создавать моменты, тогда голы придут»

18-летний полузащитник сборной Испании Педри призвал болельщиков верить в команду. Об этом он заявил после ничьей со Швецией (0:0).

- Я счастлив, что дебютировал, это была мечта. Но мне грустно от того, что мы поделили очки с соперником. В целом же мы играли отлично и создавали моменты, - заявил Педри Marca. - Если мы будем и дальше так играть, держать мяч и создавать моменты, тогда голы придут. Я прошу испанских болельщиков продолжать нам доверять, ведь у нас отличная команда.

В следующем матче Испания сразится с поляками.

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