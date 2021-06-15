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Маркос Льоренте: «Бывают такие дни, когда мяч просто не идёт в ворота»

15 Июня 2021, 01:04,

Защитник сборной Испании Маркос Льоренте испытывал странные чувства после матча со шведами (0:0) на чемпионате Европы.

- Мы создали так много шансов и просто бездарно ими распорядились. На самом деле у нас была уйма различных моментов, но порой бывают такие дни, когда мяч просто не идет в ворота, - приводит слова Льоренте УЕФА. - Если мы продолжим так же играть, тогда победы от нас никуда не уйдут. Мы отлично знаем значение Мораты для нас, ему просто сегодня не везло.

Испанцы нанесли по воротам противника полтора десятка ударов, но так и не забили.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Испании, Маркос Льоренте
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