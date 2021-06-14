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Сборные Испании и Швеции назвали стартовые составы

14 Июня 2021, 20:55,

Сборные Испании и Швеции пострадали от коронавируса при подготовке к чемпионату Европы 2020 года. Соперникам пришлось тренироваться с ограничениями, но сегодня никто никаких скидок делать не будет. В 22:00 на поле выйдут следующие игроки:

Сборная Испании: Унай Симон, Маркос Льоренте, Пау Торрес, Эмерик Лапорт, Жорди Альба, Родри Эрнандес, Педро Гонсалес, Коке, Дани Ольмо, Ферран Торрес, Альваро Мората.

Сборная Швеции: Робин Ольсен, Микаэль Люстиг, Виктор Линделоф, Маркус Даниэльссон, Людвиг Аугустинссон, Себастьян Ларссон, Альбин Экдаль, Кристоффер Олссон, Эмиль Форсберг, Александр Исак, Маркус Берг.

Текстовую трансляцию матча Испания - Швеция проведёт LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Испании, Сборная Швеции
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