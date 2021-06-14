Шведы потеряли Люстига из-за травмы

Правый защитник сборной Швеции Микаэль Люстиг досрочно ушёл с поля в стартовом матче своей команды на Евро-2020. В игре с испанцами швед повредил пах и на 75-й минуте был заменен на Эмиля Крафта. Восстановление после травм подобного рода занимает около двух недель, так что Люстига на групповом этапе турнира мы вряд ли увидим.

34-летний защитник АИКа провел 9 официальных матчей в текущем сезоне за свой клуб. Его трансферная стоимость оценивается в полмиллиона евро.

В конце матча с Испанией шведы держат свои ворота на замке. Их следующие соперники - команды Польши и Словакии.

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