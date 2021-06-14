Последователь Ибрагимовича, любимчик Пирло, возможный одноклубник Миранчука и новый Понтус для ЦСКА

Маттиас Сванберг

Сборная Швеции сразится с испанцами, словаками и поляками на Евро-2020. Команда, носящая прозвище «тре крунур», лишилась Златана Ибрагимовича из-за серьёзной травмы (швед пропустил остаток сезона в Серии А), но даже без 39-летнего шведа «жёлто-синие» смогут показать класс. Под руководством Янне Андерссона выйдут последователь Ибрагимовича, трансферная цель «Аталанты», рослый и мощный защитник с сугубо нордическими чертами лица и любимчик Андреа Пирло. Прогноз такой – шведы, похлопав испанцев по плечу, выйдут в плей-офф со второго места после групповой стадии, а исполнители, о которых пойдёт речь в материале, окажут огромное влияние на игру «тре крунур».

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К 22 годам шведский хавбек, взращённый в системе «Мальмё», добился многого – он стал лидером «Болоньи», отправился на Евро-2020 и попал в сферу интересов «Аталанты». Центральный полузащитник, оцениваемый в 12 миллионов евро, играет также в амплуа атакующего хавбека и опорника, что делает его привлекательной опцией для клуба из Бергамо. Сванберг вряд ли в потенциале заменит Миранчука – функционал у двух участников чемпионата Европы разнится. Сванберг не помогает в завершающей фазе атак, а его передачи зачастую перехватываются за счёт вмешательства защитников или глубоко обороняющихся опорников. Швед – мишень для «цепных псов», регулярно ищущих игрока с мячом ради фола. А он удерживает снаряд благодаря мощному корпусу весьма уверенно в ожидании подкрепления с фланга или через центр. Синиша Михайлович постоянно хвалит хавбека, а трансферная стоимость вездесущего Маттиаса выражается в 12 миллионах евро. В прошлом году в Tuttosport появились сведения, согласно которым «Ювентус» – один из претендентов на шведа.

Понтус Янссон

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Центральный защитник – готовый кадр для киноленты о жизни суровых викингов. Все атрибуты внешности есть – густая борода, нетёмные волосы, природная стать, светлые и пронзительные глаза. Защитник «Брентфорда», которому в феврале исполнилось 30 лет, поднялся вместе с «пчёлами» в АПЛ, но 3 года назад мог оказаться в «Краснодаре» – после ЧМ-2018 селекционеры «быков» пытались построить конструктивную беседу с руководством «Лидса». Улыбчивый швед, доросший до 194 см, был любимцем болельщиков «павлинов», и его уход в «Брентфорд» многими был воспринят в штыки. Янссон бы подошёл ЦСКА – Оличу необходим классный центральный защитник. Да и «Локомотиву» нужна опция после ухода Чорлуки, а Янссон оценивается всего в 5 миллионов евро. Гигант Понтус (это имя навевает ностальгию на фанатов «красно-синих») в прошлом сезоне выдал 86,3% точных передач в Чемпионшипе, выиграв 3,3 дуэли в воздухе и нанеся в среднем 0,5 ударов по воротам. Янссон – царь концентрации, он не выключается из эпизодов.

Деян Кулушевски

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Этот человек известен практически всем, в отличие от соотечественников. Джованни Галеоне в конце мая заявил, что новый старый наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри – фанат творчества Кулушевски. Именно так можно охарактеризовать игру Деяна – уроженец Стокгольма, закрывающий три позиции на поле, нередко включает художественный дриблинг. Кулушевски – нестандартный игрок, который предпочитает короткие передачи и быстрое перемещение по полю, а также с завидным постоянством отвоёвывает мяч в подкатах. На Евро-2020 он мог бы защищать цвета Северной Македонии – именно в эту страну уходят его корни. Деян провёл смазанный сезон в Серии А – Пирло никак не мог подобрать ключи к идеальной игре «Ювентуса», и общее подавленное настроение перекинулось на игроков. Кулушевски набрал 7 очков по системе «гол+пас», а также получил 7 жёлтых карточек. Швед должен стать системным игроком под предводительством Массимилиано, который обязательно привьёт «старой синьоре» атакующий стиль и позаботится об обороне.

Александер Исак

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«Барселона», «Рома», «Реал», «Арсенал» – неполный список больших команд, которые осведомлялись о шведском форварде. Исак провёл фантастический сезон в Примере – «Реал Сосьедад» вышел в Лигу Европы, а 21-летний швед оформил 17 точных ударов. Его не зря называют «новым Златаном» - оба шведа высокие, имеют маниакальное желание забивать и играли в Испании. Да даже сам Златан благословил свою темнокожую копию на голевые свершения в преддверии Евро-2020. Исак точно забьёт на турнире – он обожает пробивать издали, постоянно смущает защитников смелым дриблингом, идеально завершает атаки возле чужих ворот и роскошно исполняет штрафные удары. На втором этаже ему нет равных в Примере, а излюбленный стиль игры Исака заключается в получении мяча в ходе контратаки. Исак дорос до 190 см, но у сборных Словакии и Польши есть достойные конкуренты – неуступчивый Шкриньяр из «Интера» и Хелик из «Барнсли», превосходящий шведа в антропометрических данных.