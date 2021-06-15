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Андерссон - об игре сборной Швеции: «Мне совершенно не стыдно»

15 Июня 2021, 00:50,

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон защищает сверхоборонительную стратегию своей команды в матче первого тура Евро-2020 против испанцев (0:0).

- Если вы приедете сюда и будете играть против Испании в 32-градусную жару, и я полагаю, будете намерены переиграть соперника, вы абсолютно наивные. Мне совершенно не стыдно по этой причине. Если нам нужно брать очки с командами подобным этой, нам нужно играть только так, - заявил Андерссон на пресс-конференции.

Отметим, что шведы на протяжении матча играли на удержание нулей на табло и контролировали мяч лишь 15% времени.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Швеции, Янне Андерссон
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