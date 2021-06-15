Энрике: «Я слышал свист в адрес Мораты»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поддержал форварда Альваро Морату, который в матче со Швецией (0:0) упускал хорошие моменты.

- Мы выглядели лучше противника, который приехал сюда обороняться, - заявил Энрике в послематчевом интервью El Chiriguito TV. - Поле нам также не помогало, и игроки на него жаловались. Я слышал свист в адрес Мораты, но в конце ему все же аплодировали. Он много работает на команду и привык к подобному отношению, поэтому мне кажется, что на нем это не сильно сказалось.

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