Эмбооло не стал праздновать гол в ворота Камеруна

Нападающий сборной Швейцарии Брель Эмболо не стал праздновать гол в ворота Камеруна, который был забит на старте второго тайма матча группового этапа чемпионата мира.

Увидев мяч в сетке, нападающий раскинул руки в стороны продемонстрировал жест в виде извинений. Напомним, Эмболо родился в Камеруне и является камерунцем по национальности.

В нынешнем сезоне Эмболо выступает за французский «Монако», в составе которого уже успел отметиться семью голами и двумя результативными передачами в чемпионате. 25-летний форвард проводит уже свой четвёртый крупный международный турнир в составе сборной Швейцарии.