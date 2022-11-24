Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа А
Эквадор
Сенегал
Нидерланды
Катар
Группа B
США
Иран
Англия
Уэльс
Группа C
Мексика
Польша
Саудовская Аравия
Аргентина
Группа D
Австралия
Тунис
Дания
Франция
Группа E
Япония
Коста-Рика
Германия
Испания
Группа F
Хорватия
Бельгия
Канада
Марокко
Группа G
Камерун
Бразилия
Сербия
Швейцария
Группа H
Португалия
Южная Корея
Уругвай
Гана
Новости Турнирная таблица Расписание Результаты Статистика Стадионы Онлайн-трансляции Прогнозы и ставки Фрибет 1000 рублей Футбольный тест ЧМ-2022
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Эмбооло не стал праздновать гол в ворота Камеруна

24 Ноября 2022 • 14:38 Комментировать
Швейцария
1:0
Камерун
1 1.77 X 3.45 2 5.35
2-й тайм

Нападающий сборной Швейцарии Брель Эмболо не стал праздновать гол в ворота Камеруна, который был забит на старте второго тайма матча группового этапа чемпионата мира.

Увидев мяч в сетке, нападающий раскинул руки в стороны продемонстрировал жест в виде извинений. Напомним, Эмболо родился в Камеруне и является камерунцем по национальности.

В нынешнем сезоне Эмболо выступает за французский «Монако», в составе которого уже успел отметиться семью голами и двумя результативными передачами в чемпионате. 25-летний форвард проводит уже свой четвёртый крупный международный турнир в составе сборной Швейцарии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Сборная Швейцарии Сборная Камеруна Брель Эмболо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ШВЕЙЦАРИЯ КАМЕРУН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
100 мин
Швейцария Швейцария
Камерун Камерун
1
0
1.89 3.45 4.70
Видео
24.11.22 в 16:00
Уругвай Уругвай
Южная Корея Южная Корея
1.81 3.65 4.90
Видео
24.11.22 в 19:00
Португалия Португалия
Гана Гана
1.57 4.10 6.80
Видео
24.11.22 в 22:00
Бразилия Бразилия
Сербия Сербия
1.49 4.60 7.20
Видео
25.11.22 в 13:00
Уэльс Уэльс
Иран Иран
2.17 3.35 3.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Ноября
14:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тренер сборной Катара: «Мы способны играть лучше»
14:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кьяер о Жиру: «Он такой же абсолютный топ, как и Бензема»
14:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Алвес рассказал об атмосфере в сборной Бразилии
14:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
39-летний Алвес включил себя в число лучших правых защитников мира 2
14:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Эмбооло не стал праздновать гол в ворота Камеруна
14:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Радченко считает, что сборной Испании по силам выиграть чемпионат мира
14:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кирьяков: «Канада опередила Россию и в хоккее, и в футболе»
14:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная России пожелала удачи Сербии перед матчем с Бразилией
14:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси забил первый гол, но Аргентина проиграла - такого не случалось 15 лет
14:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Эмболо забил быстрый гол во втором тайме матча со сборной Камеруна
13:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Коста-Рика - единственная команда в истории чемпионатов мира, ни разу за матч не пробившая по воротам соперника 2
13:46 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Испании одержала самую крупную победу в своей истории выступлений на чемпионатах мира
13:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пикфорд: «К Магуайру стоит проявлять больше уважения»
13:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гави - самый молодой автор гола на чемпионате мира со времён Пеле
13:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Японии впервые выиграла матч ЧМ, уступая в счёте к перерыву
Все новости
Рекомендуем