Онана установил рекорд чемпионатов мира

Сборная Камеруна уступила с минимальным счетом Швейцарии в своем первом матче в рамках чемпионата мира, а голкипер Андре Онана несколько раз спасал свою команду - центральные защитники камерунской сборной не смогли обеспечить ему надежный тыл. Также Онана приходилось часто играть вне штрафной площади - он целых 26 раз касался мяча за пределами штрафной площади в ходе прошедшего матча, что стало новым рекордом турнира.

Свой следующий матч сборная Камеруна проведет против сербской команды 28 ноября. Сборная Швейцарии в тот же день сразится со сборной Бразилии - любопытно, но Сербия, Швейцария и Бразилия уже были в одной группе на прошлом Мундиале.