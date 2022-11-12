Это'о обвиняют в фаворитизме - настоял на том, чтобы на ЧМ взяли супруга его двоюродной сестры

Есть у чемпионатов мира одна любопытная примета - каждый раз, когда туда попадает сборная Камеруна, перед началом турнира случается скандал, причем чаще всего с коррупционным оттенком. Причем, что характерно, каждый раз, когда случается скандал, Камерун затем проваливается.

В этот раз в эпицентре обвинений оказался легендарный Самуэль Это'о, которого обвинили в том, что он отсоветовал руководство Федерации приглашать защитника бельгийского «Гента» Майкла Нгаде-Нгаджюи, настояв взамен на фигуре Николя Нкулу, который, как выяснилось, является супругом двоюродной сестры Это'о.