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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Это'о обвиняют в фаворитизме - настоял на том, чтобы на ЧМ взяли супруга его двоюродной сестры

12 Ноября 2022 • 05:26 Комментировать
Швейцария
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Камерун
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24.11 13:00

Есть у чемпионатов мира одна любопытная примета - каждый раз, когда туда попадает сборная Камеруна, перед началом турнира случается скандал, причем чаще всего с коррупционным оттенком. Причем, что характерно, каждый раз, когда случается скандал, Камерун затем проваливается.

В этот раз в эпицентре обвинений оказался легендарный Самуэль Это'о, которого обвинили в том, что он отсоветовал руководство Федерации приглашать защитника бельгийского «Гента» Майкла Нгаде-Нгаджюи, настояв взамен на фигуре Николя Нкулу, который, как выяснилось, является супругом двоюродной сестры Это'о. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Камеруна Николя Нкулу Самюэль Это`О Самюэль Это'О Николас Нкулу Майкл Нгаде-Нгаджюи
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ШВЕЙЦАРИЯ КАМЕРУН
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