Полузащитник «Арсенала» и сборной Швейцарии Гранит Джака рискует пропустить чемпионат мира из-за травмы.

Напомним, футболист получил повреждение по ходу первого тайма матча 16-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (2:0) и был заменён уже на 16-й минуте игры. В нынешнем сезоне на счету 30-летнего Джаки четыре гола и три результативные передачи в 20 матчах в составе «канониров».

Чемпионат мира состоится в период с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. На групповом этапе турнира сборной Швейцарии будут противостоять национальные команды Бразилии, Сербии и Камеруна. Свой стартовый матч на турнире швейцарцы проведут 24 ноября против Камеруна. Начало — в 13:00 по московскому времени.