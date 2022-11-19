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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Нгамалё: «Играть за Камерун на чемпионате мира — это мечта, которая сейчас становится реальностью»

19 Ноября 2022 • 18:18 Комментировать
Швейцария
...
Камерун
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24.11 13:00

Нападающий сборной Камеруна Муми Нгамалё поделился эмоциями от выступления за национальную команду.

«Всегда счастлив выступать за сборную Камеруна. Играть за Камерун на чемпионате мира — это мечта, которая сейчас становится реальностью», — заявил Нгамалё «Чемпионату».

Футболист отметил, что у него огромное желание продемонстрировать свои возможности и принести пользу стране.

Сборная Камеруна попала в группу G. В первом туре чемпионата мира – 2022 команда Нгамалё сыграет со сборной Швейцарии, встреча пройдет 24 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 13:00 по московскому времени. Помимо этого, соперниками Камеруна станут национальные команды Сербии и Бразилии.  

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Динамо Москва Сборная Камеруна Муми Нгамалё
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ШВЕЙЦАРИЯ КАМЕРУН
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