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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Швейцария минимально обыграла Камерун на старте чемпионата мира

24 Ноября 2022 • 14:57 Комментировать (1)
Швейцария
1:0
Камерун
окончен

Сборная Камерна неплохо начала матч против швейцарцев и имела несколько моментов в первом тайме, но не смогла реализовать. В начале же второй половины альпийцы забили, и этот гол стал единственным в поединке.

Протокол игры  
Швейцария1:0Камерун
(1:0) Эмболо Брель48'  
Зоммер ЯннВидмер СильванАканджи Мануэль  83'Эльведи Нико  64'Родригес Рикардо 90' (Кёмерт Эрай ( 90') Фройлер РемоДжака ГранитШакири Джердан 72' (Сеферович Харис ( 72') Соу Джибрил 72' (Окафор Ноа ( 72') Варгас Рубен 81' (Ридер Фабиан ( 81') Эмболо Брель 72' (Фрай Фабиан ( 72')
Запасные: Фасснахт КристианОмлин ЙонасКён ФилиппФернандес ЭдимилсонШёр ФабианЗакария ДенисКобель ГрегорЭбишер МишельЯшари Ардон
Онана АндреФай Коллинс  36'Кастеллетто Жан-ШарльН'Кулу НиколяТоло НухуЗамбо-Ангисса Андре-ФранкГуэ СамюэльОнгла Мартин 68' (Ондуа Гаэль ( 68') Мбеумо Брайан 81' (Нгамалё Муми Николя ( 81') Чупо-Мотинг Эрик 74' (Н'Куду Жорж-Кевин ( 74') Токо-Экамби Карл 74' (Абубакар Венсан ( 74')
Запасные: Нгапандуэтнбу СимонНтчам ОливьеМбезо ОливьеЭпасси ДэвисЭбосс ЭнцоНсаме Жан-ПьерВу КристоферБассогог КристианКунде Пьер
24 ноября. Стадион "Эль-Джануб Стадиум".

В четверг в борьбу на чемпионате мира вступили команды группы G, которая выглядела одной из самых равных накануне турнира. Все четыре сборные так или иначе претендовали на то, чтобы попасть в плей-офф. В стартовом поединке между собой встречались команды Швейцарии и Камеруна.

Сборная Швейцарии с первых минут забрала мяч и пыталась что-то придумать. Камерунцы же спокойно оборонялись, а затем и создали первый острый момент в матче. После длинной передачи из глубины Мбеумо слева ворвался в штрафную и нанёс плотный удар, Зоммер парировал мяч недалеко, но Токо-Экамби, оказавшись первым на добивании, пальнул выше цели. Через пару минут Чупо-Мотинг в центре перехватил футбольный снаряд и убегал на рандеву с Зоммером, но переиграть голкипера не смог.

После этого игра стала равной. При этом атаки камерунцев оставались острее. По истечении получаса Мбеумо слева ворвался в штрафную и бил в дальний угол, Зоммер с трудом отбил мяч прямо перед собой, и Токо-Экомби мог оказаться первым на добивании, но того опередил Видмер. Через пару минут эта пара сошлась вновь. После прострела слева Токо-Экамби готов был вносить мяч с линии вратарской, но Видмер его вновь опередил.

Швейцарцы ответили за пять минут до конца первого тайма. После навеса с углового Эльведи выиграл борьбу, но головой пробил мимо цели. Первый тайм так и завершился без забитых голов.

В начале второго тайма швейцарцы провели быструю атаку и открыли счёт. Фройлер получил мяч справа и тут же прострелил в центр штрафной, где совсем один оказался Эмболо, отклеившийся от опекунов. Форвард прицельно пробил мимо Онана, не остави голкиперу тому шансов.

Камерунцы быстро могли сократить счёт. Шупо-Мотинг справа вошёл в штрафную, обыграл защитника и пробил. Однако угол был слишком острым, и Зоммер ворот спас. В середине второго тайма швейцарцы обязаны были увеличивать счёт. Вновь после прострела справа Варгас без помех бил из центра штрафной, но Онана сумел среагировать и вытащить мяч из угла. После навеса с корнера Эмболо был один на углу вратарской, но Замбо-Ангисса успел опередить соперника и выбить футбольный снаряд.

В целом сборная Камеруна после перерыва действовала довольно разрозненно. У африканцев было много проблем в обороне, но и в атаке у них мало что получалось. Швейцарцы же старались получать сводные пространства, чтобы проводить контратаки. При этом европейцы явно, прежде всего, делали всё, чтобы не ошибиться и не дать сопернику счёт сравнять.

На последней минуте основного времени Джака получил мяч перед штрафной и пробил низом в угол, но Онана забрал мяч намертво. Судья добавил 6 минут, но камерунцы ничего не могли сделать и даже не организовали какой-то финальный навал. Более того, Сеферович в одном из эпизодов поборолся у чужой штрафной, ворвался в штрафную и пробил, но Кастеллетто удар заблокировал. В итоге швейцарцы так и выиграли с минимальным счётом.

В понедельник во втором туре сборная Швейцарии сыграет с фаворитом группы командой Бразилии. Камерунцев же ждёт встреча с сербами.

Роман Андреев

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Комментарии (1)
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One Live
24 Ноября 2022 в 15:27
Если выпустить команды без формы, то не сразу и поймешь где Камерун, а где Швейцария)
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Швейцария Швейцария
Камерун Камерун
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