Камерун: что ждёт сборную на чемпионате мира в Катаре

Сборная Камеруна стартует на чемпионате мира 24 ноября матчем со Швейцарией. Рассказываем, какие шансы у африканской сборной в Катаре.

История выступлений сборной Камеруна на чемпионатах мира

Сборная Камеруна в восьмой раз пробилась на чемпионат мира. В шести предыдущих случаях «неукротимые львы» не смогли выйти из группы. Лишь в 1990-м под руководством отечественного специалиста Валерия Непомнящего камерунцы умудрились опередить Румынию, Аргентину и СССР, в 1/8 обыграть Колумбию и лишь в овертайме в 1/4 случилось поражение от Англии.

Кто попал в группу со сборной Камеруна на чемпионате мира

Камерун попал в такую группу, где шансы на попадание в плей-офф есть. Первую строчку Бразилия должна занимать без проблем, а вот за вторую будет борьба. Камерун может составить конкуренцию и Сербии, и Швейцарии.

Как выступит и какое место займёт сборная Камеруна на чемпионате мира

Кажется, что выход из группы – это задача-максимум для камерунцев. Во-первых, и этого будет сложно добиться. Во-вторых, в плей-офф второе место группы G получит Португалия или Уругвай, так что шансов будет не слишком много.

Состав сборной Камеруна

Вратари: Андре Онана («Интер» Милан), Дэвис Эпасси («Абха»), Симон Нгапандуэтнбу («Марсель»).

Защитники: Николя Н'Кулу («Арис» Салоники), Коллинс Фай («Аль-Тай»), Нуу Толо («Сиэтл Саундерс»), Жан-Шарль Кастеллетто («Нант»), Оливье Мбезо («Филадельфия Юнион»), Энсо Эбосс («Удинезе»), Кристофер Ву («Ренн»).

Полузащитники: Андре-Франк Замбо-Ангисса («Наполи»), Пьер Кунде («Олимпиакос»), Самюэль Ум Гуэ («Мехелен»), Мартин Онгла («Верона»), Гаэль Ондуа («Ганновер»), Оливье Нтчам («Суонси»), Жером Нгом («Коломбе Джа»).

Нападающие: Муми Нгамалё («Динамо» Москва), Жорж-Кевин Нкуду («Бешикташ»), Венсан Абубакар («Аль-Наср»), Карл Токо Экамби («Лион»), Жан-Пьер Нсаме («Янг Бойз»), Брайан Мбемо («Брентфорд»), Эрик Шупо-Мотинг («Бавария»), Кристиан Бассогог («Шанхай Шэньхуа»), Мару Суаибу («Котон Спорт»).

Главные потери сборной Камеруна перед чемпионатом мира

Надо напомнить, что Жоэль Матип давно не выступает за сборную Камеруна. С тех пор, как он отказался приехать на один из Кубков Африки.

Расписание матчей сборной Камеруна

24 ноября в 13:00 – Швейцария – Камерун;

28 ноября в 13:00 – Камерун – Сербия;

2 декабря в 22:00 – Камерун – Бразилия.

Какие шансы сборной Камеруна победить на чемпионате мира – прогноз

У Камеруна, кажется, появилось неплохое поколение, но даже лучшее с Самюэлем Это’О не могло мечтать о победе на мундиале. Нынешнее же точно не дотягивает до такого.

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Капитан сборной Камеруна

От Венсана Абубакара ждали более успешной карьеры. В 2014-м он оказался в «Порту», выглядел мощно и грозно и, казалось, должен был перейти в более статусный клуб. Однако вместо этого последовал трансфер в «Бешикташ», а сейчас 30-летний форвард и вовсе защищает цвета саудовского «Аль-Нассра».

Когда Абубакару было ещё 18 лет, он ездил на чемпионат мира-2010! Причём это был единственный игрок сборной Камеруна из внутреннего чемпионата. В 2014-м Абабукар вновь был в заявке команды на мундиаль. Главное его достижение в майке сборной – победный гол в финале Кубка Африки-2017, забитый на 88-й минуте в ворота египтян.

Главный тренер сборной Камеруна

Возглавляет сборную Камеруна хорошо известный в прошлом футболист Ригобер Сонг. Будучи игроком, он среди прочих защищал цвета «Ливерпуля», «Вест Хэма» и «Галатасарая». С мерсисайдцами камерунец побеждал в Кубке УЕФА в сезоне-2000/01.

Начиная с 2016-го он возглавлял разные сборные Камеруна, а в феврале 2022-го принял главную команду страны. Именно под руководством Сонга «неукротимые львы» победили Алжир в стыковых матчах за право принять участие на чемпионате мира-2022.

Где смотреть матчи сборной Камеруна на чемпионате мира в Катаре

Все матчи турнира будет показывать холдинг «Матч». Также игры чемпионата мира можно будет смотреть на веб-сайте LiveResult.Ru.