Дюпин — о попадании Ондуа в сборную Камеруна: «Я рад за него, он проделал большой пусть»

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин отреагировал на попадание полузащитника «Ганновера-96» Гаэля Ондуа в состав сборной Камеруна на чемпионат мира – 2022. Хавбек является воспитанником «Локомотива», в России он играл за ЦСКА и «Анжи».

«Я рад за Гаэля. Он молодец, проделал большой путь, чтобы попасть на чемпионат мира. Хочу его с этим поздравить», — цитирует слова Дюпина «РБ Спорт». Вратарь отметил, что будет поддерживать Камерун на предстоящем мундиале.

В текущем сезоне 27-летний Ондуа принял участие лишь в двух встречах второй немецкой Бундеслиги, в общей сложности проведя на поле 50 минут.