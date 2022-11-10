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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Дюпин — о попадании Ондуа в сборную Камеруна: «Я рад за него, он проделал большой пусть»

10 Ноября 2022 • 18:05 Комментировать
Швейцария
...
Камерун
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24.11 13:00

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин отреагировал на попадание полузащитника «Ганновера-96» Гаэля Ондуа в состав сборной Камеруна на чемпионат мира – 2022. Хавбек является воспитанником «Локомотива», в России он играл за ЦСКА и «Анжи».

«Я рад за Гаэля. Он молодец, проделал большой путь, чтобы попасть на чемпионат мира. Хочу его с этим поздравить», — цитирует слова Дюпина «РБ Спорт». Вратарь отметил, что будет поддерживать Камерун на предстоящем мундиале.   

В текущем сезоне 27-летний Ондуа принял участие лишь в двух встречах второй немецкой Бундеслиги, в общей сложности проведя на поле 50 минут.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Сборная Камеруна Ганновер 96 Юрий Дюпин Гаэль Ондуа
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ШВЕЙЦАРИЯ КАМЕРУН
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