Сазонов — о чемпионате мира: «Буду персонально поддерживать Нгамалё»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов рассказал, кого будет поддерживать на предстоящем чемпионата мира, который пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

По словам 20-летнего футболиста, за какую-то конкретную сборную он болеть не планирует, но будет поддерживать своего одноклубника Муми Нгамалё, попавшего в состав команды Камеруна.

«Поддерживать буду всех, но персонально Муми и ещё нескольких ребят. В основном буду смотреть футбол, мне интересно наблюдать за матчами», — цитирует Сазонова Metaratings.

Напомним, что сборная Камеруна попала в одну группу с Бразилией, Сербией и Швейцарией. Свой первый матч на турнире африканская команда проведёт 24 ноября против Швейцарии. Встреча начнётся в 13:00 по московскому времени.