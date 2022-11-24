Непомнящий рассказал о своей зарплате в сборной Камеруна

Бывший наставник сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассказал о зарплате, которую он получал, находясь в этой должности.

Напомним, специалист возглавлял сборную Камеруна в период с 1988 по 1990 год. По словам Непомнящего, ему полагался только оклад в размере 1500 долларов без премиальных. Но так как в те времена советский тренер за рубежом не имел права получать больше 700, 800 долларов он отправлял спорткомитету СССР.

«Должность главного тренера сборной утверждалась декретом президента. А государственным чиновникам премиальные не причитались. Официальная зарплата — 1500 долларов», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Отметим, что сборная Камеруна принимает участие в текущем чемпионате мира, который проходит в Катаре. Свой первый матч на турнире африканская команда проведёт сегодня, 24 ноября, против Швейцарии. Начало — в 13:00 по московскому времени.