Ондуа рассказал, чем его впечатлил ЧМ-2022

Камерунский полузащитник Гаэль Ондуа рассказал о своих впечатлениях от чемпионата мира – 2022, проходящего сейчас в Катаре.

«Что впечатлило? В первую очередь четкая организация турнира. Отличные поля, комфортные места для проживания. Очень хорошие условия для команд. В Катаре хорошая погода», - передает слова африканского футболиста издание «Спорт-экспресс».

На старте мундиаля сборная Камеруна потерпела поражение от команды Швейцарии со счетом 0:1. Следующий поединок африканцы проведут против Сербии в понедельник, 28 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.