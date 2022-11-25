Замбо-Ангисса – о поражении от Швейцарии: «Мне грустно, я раздражён и разочарован»

Полузащитник национальной команды Камеруна Андре-Франк Замбо-Ангисса прокомментировал поражение от сборной Швейцарии (0:1).

«Мне грустно, я раздражен и разочарован. Это было незаслуженно. Мы провели хороший матч, у нас были моменты», - сказал спортсмен в интервью beIN Sports.

Футболист также добавил каждый игрок команды выложился на все сто процентов во время этого поединка. Замбо-Ангисса считает, что Камеруну нужно как можно быстрее оправиться от поражения, для того, чтобы и дальше претендовать на продолжение участия в турнире.

Следующий матч сборная Камеруна проведёт со сборной Сербии 28 ноября.