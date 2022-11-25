Эмболо: «Первый гол на чемпионате мира – моя мечта»

Нападающий национальной команды Швейцарии Брель Эмболо прокомментировал победный гол в ворота сборной Камеруна (1:0).

«Я очень горжусь, первый гол на чемпионате мира – моя мечта. И то, что он был забит Камеруну… После стольких долгих разговоров я очень горжусь собой и своей семьей. Я также хочу похвалить команду, мы очень качественно выступили. Первые 30 минут были отличными, мы контролировали игру, но потом допустили несколько простых ошибок. Всё же мы довольны тем, как начали второй тайм. Мы сразу же реализовали то, о чём говорили в перерыве. Поздравляю команду, всего наилучшего Камеруну», - цитирует Эмболо Blick.

Напомним, что Эмболо родом из столицы Камеруна – города Яунде.