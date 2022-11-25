Шакири: «У обеих команд не было хорошей игры с самого начала»

Полузащитник национальной сборной Швейцарии Джердан Шакири прокомментировал победу своей команды над Камеруном (1:0).

«Мы хотели хорошо стартовать, но надо сказать, что у обеих команд не было хорошей игры с самого начала. Второй тайм сложился для нас гораздо лучше, мы создали больше моментов и смогли сделать счёт 1:0. В итоге счёт мог быть 2:0 или 3:0, если бы мы рискнули», - приводит слова Шакири Blick.

Футболист отметил особую важность факта победы в первом матче чемпионата мира – 2022 в Катаре. Однако, по словам спортсмена, все оставшиеся игры швейцарцам нужно будет серьёзно прибавлять.