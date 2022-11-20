Скопинцев объявил, что будет болеть за Камерун

Футболист московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился своим мнением о предстоящем в Катаре чемпионате мира, первый матч которого состоится уже сегодня вечером - в нем хозяева турнира примут дома сборную Эквадора. Он объявил о том, что будет болеть за сборную Камеруна, в которой выступает один из двух игроков РПЛ, принимающих участие в чемпионате мира - Нгамале.

- Думаю, у Нгамале сейчас идет самый рост карьеры, он оказался в правильной команде, чтобы прогрессировать. Надеюсь, на чемпионате мира Муми проявит свои личностные качества, зарекомендует себя и вернется сильнее. В «Динамо», каждый член нашей банды, болеет за Камерун, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».