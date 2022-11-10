Гришин: «Для меня включение Ондуа в заявку сборной Камеруна на чемпионат мира стало неожиданностью»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о попадании экс-полузащитника «Анжи» Гаэля Ондуа в состав сборной Камеруна на предстоящий чемпионат мира. Напомним, что в 2014-2015 годах камерунец с российским паспортом выступал за молодёжную команду «армейцев».

Гришин признался, что включение 27-летнего хавбека в окончательную заявку национальной команды стало для него неожиданностью.

«После ЦСКА он пропал, по большому счёту не выступал за какие-то суперклубы. Когда увидел заявку сборной Камеруна и увидел там Ондуа, порадовался. Если его вызвали, значит, заслуживает этого», — цитирует Гришина «Чемпионат».

Напомним, что в настоящий момент Ондуа защищает цвета немецкого клуба «Ганновер 96». В текущем сезоне полузащитник провёл два матча, не отметившись в них результативными действиями.