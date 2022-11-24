Эмболо забил быстрый гол во втором тайме матча со сборной Камеруна

В четверг проходит очередной матч чемпионата мира по футболу, в котором играют сборные Швейцарии и Камеруна. Первая половина противостояния была с моментами, но без результативных ударов, а вот первая же толковая атака второго тайма закончилась голом. Швейцария создала момент из ничего, в два длинных паса разорвав всю оборону противника. После прострела с правого угла поля от Джердана Шакири Брель Эмоболо спокойно расстрелял ворота камерунской команды. Автор гола не праздновал успех, так как родился именно в Камеруне.

Счет стал 1:0 в пользу команды из Европы. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.