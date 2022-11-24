Непомнящий прокомментировал поражение Камеруна в первой игре ЧМ-2022

Знаменитый специалист Валерий Непомнящий высказался о неудачном старте сборной Камеруна на чемпионате мира - 2022.

«Мне кажется, что первый тайм шел по сценарию сборной Камеруна. Африканские футболисты сумели затормозить игру, но забить у них не получилось. Во второй половине встречи швейцарцы быстро отличились, а камерунцы не смогли перестроиться, хотя им нужно было создавать больше давления», — цитирует Непомнящего издание«Спорт-Экспресс». Бывший наставник камерунцев отметил, что африканцы играли по максимуме возможностей, однако их соперники всё же были ближе к успеху.

Напомним, что Камерун начал турнир с минимального поражения, пропустив гол от Бреля Эмболо. Следующим соперником подопечных Ригобера Сонга станет Сербия. Сам Непомнящий доводил эту сборную до 1/4 финала чемпионата мира в 1990 году.