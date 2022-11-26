Бышовец – о Родольфо: «После приезда он даже выучил русский язык»

Бывший главный тренер сборной СССР, приведший команду к золотым медалям Олимпиады, Анатолий Бышовец рассказал о легионерах, с которыми он работал по ходу карьеры.

Специалист отметил двух футболистов – бразильца Родольфо и серба Ивановича. По поводу первого эксперт сказал: «После приезда он даже выучил русский язык, что для латиноамериканца достаточно редкое явление. И отлично говорил на нём», - приводит слова Бышовца Bet On Mobile.

В связи с этим тренера не удивил поступок камерунского полузащитника Гаэля Ондуа, надевшего бутсы с изображением флага России на матч чемпионата мира – 2022.