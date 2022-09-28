Якин восхитился игрой Эмболо и Зоммера

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин после победы над командой Чехии (2:1) в Лиге наций похвалил нападающего команды Бреля Эмболо, а также голкипера Янна Зоммера.

Напомним, что Эмболо отметился победным голом, а Зоммер отразил пенальти. Якин восхитился универсальностью форварда, а также умением вратаря отражать 11-метровые удары.

«Сегодня вечером Брель Эмболо ответил по-своему. У него есть скорость и выносливость. Хотя я знаю его очень хорошо, меня поразил его прогресс. Он начинал как номер 8, затем играл 10-ку, затем на флангах, а потом стал играть в центре нападения.

Отражённый пенальти Зоммером? Он также отбивает их на тренировках. Игроки ставят деньги на это. Я могу заверить вас, что Янн уже стал богатым», — приводит слова Якина RTS.

Напомним, что Швейцария примет участие в чемпионате мира, который состоится в Катаре в период с 20 ноября по 18 декабря нынешнего года.