Якин: «Я убежден, что мы проведём лучший чемпионат мира»

Наставник сборной Швейцарии Мурат Якин оценил силы своих подопечных на катарском чемпионате мира.

«Я считаю, что мы сильнейшая сборная Швейцарии из когда-либо существовавших — у нас есть прекрасные игроки, которые выступают за рубежом, и я убежден, что мы проведём лучший чемпионат мира», — заявил главный тренер, чьи слова приводит The Independent. По мнению специалиста, коллектив вырос за последние два года с футбольной и моральной точки зрения.

Напомним, что соперниками четвертьфиналистов последнего чемпионата Европы по групповой стадии станут Бразилия, Сербия и Камерун. В прошлый раз той же стадии на мундиалях Швейцария достигала на домашнем турнире в 1954 году.