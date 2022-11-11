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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Наш парень на чемпионате мира: Гаэль Ондуа готов был играть за сборную России, но его позвал Камерун

11 Ноября 2022 • 09:05 Комментировать
Швейцария
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Камерун
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24.11 13:00

На чемпионате мира в Катаре выступит россиянин! Правда, представлять Гаэль Ондуа будет сборную Камеруна. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о полузащитнике.

Гаэль Ондуа родился в Камеруне, но является продуктом российского футбола. Он ещё в 12-летнем возрасте приехал в нашу страну, так как его отец работал в посольстве африканской страны. Именно в России Ондуа начинал свою карьеру. Сначала он занимался в академии столичного «Локомотива». Интересно, что отец отвёл Гаэля в интернат команды, чтобы тот выучил язык. Сам он рассказывал, что ему очень помогали братья Миранчуки и их мама. В итоге же хавбек в составе «Локомотива» выиграл кубок РФС в 2012 году для футболистов 1995 года рождения. Более того, именно Ондуа стал лучшим бомбардиром того турнира.

Ондуа начинал в «Локомотиве», его вызывали на тренировки с основой. Сам хавбек вспоминал, что ему старался помочь Лассана Диарра. Тем не менее полузащитник перебрался в ЦСКА, хотя, по его словам, не очень хотел уходить из стана «железнодорожников». Ондуа играл за молодёжку, но в его карьере есть один матч за основу «армейцев». В сезоне-2014/15 он отправился на гостевой матч Кубка России против «Химика» из Дзержинска и за 2 минуты до конца встречи заменил Александра Головина.

Хотя Ондуа регулярно играл за молодёжку, но контракт с ним не продлили, и в 2015-м он стал свободным агентом. Сам футболист считает, что причиной тому стал конфликт клуба и Германа Ткаченко, который представлял его интересы. Новую команду удалось найти не сразу, но затем было выступление в Дании за «Вайле», а потом он подписал контракт с украинской «Зарёй». Однако за клуб из Луганска полузащитник не провёл ни одного матча, так как ему не дали разрешения на работу с российскими документами.

Летом 2018-го Ондуа вернулся в Россию и провёл 27 матчей за «Анжи» в Премьер-лиге и кубке страны. Летом 2019-го хавбек отправился в швейцарский «Серветт», а через два года оказался в немецком «Ганновере».

Ондуа не раз говорил, что хочет и готов играть за сборную России. Он отмечал, что в нашей стране прожил дольше, чем в родном Камеруне. У него есть наш паспорт, и порой ходили разговоры о возможном вызове в национальную команду. В 2020-м даже была новость, что Станислав Черчесов общался с Ондуа, но оба опровергли эти сообщения.

В сборную Камеруна его вызывали давно, ещё когда он оказался в Дании. Однако дебют состоялся лишь в марте 2022 года. Ондуа сразу попал в стыковые матчи к чемпионату мира и помог своей команде пройти Алжир.

Ондуа сыграет на чемпионате мира в Катаре, он попал в итоговую заявку. Сам полузащитник прокомментировал это событие, что Россия является его домом, и он рад, что сможет представить российский народ на турнире. В общем, будет наш человек в Катаре несмотря на все санкции. Давайте поболеем за нашего парня!

Роман Андреев

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