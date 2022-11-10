Cборная Швейцарии на чемпионате мира: какие задачи стоят, как выступят в Катаре

Сборная Швейцарии начнёт свой путь на чемпионате мира в Катаре 24 ноября. Что ждать от этой самобытной национальной команды, и каковы шансы на её успех - в нашем материале.

История выступлений сборной Швейцарии на чемпионатах мира

История Швейцарии на чемпионатах мира делится на два больших этапа. В период с 1930-го по 1966-й год альпийская команда пропустила лишь два турнира и трижды добиралась до четвертьфинала. Это до сих пор лучший результат в истории сборной. Затем же в период с 1970-го по 2006-й команда лишь однажды пробилась на мундиаль, но зато сумела в 1994-м выйти из группы. С 2006-го же швейцарцы чемпионаты мира не пропускают, и на трёх турнирах из четырёх они проходили в 1/8, где и вылетали.

Кто попал в группу со сборной Швейцарии на чемпионате мира

Швейцарцы попали в довольно сложную группу. Во-первых, одно место в плей-офф получит Бразилия, в этом сомнений нет. За вторую же путёвку побороться могут все три оставшихся участника – Камерун и Сербия точно рассчитывают на попадание в 1/8 финала.

Как выступит и какое место займёт сборная Швейцарии на чемпионате мира

Наверное, в противостоянии с сербами и камерунцами швейцарцы выглядят чуть предпочтительнее, что даёт им надежды на попадание в плей-офф. Однако пробиться дальше 1/8 им едва ли будет под силу.

Состав сборной Швейцарии

Вратари: Янн Зоммер («Боруссия» Мёнхенгладбах), Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд), Филипп Кен («РБ Зальцбург»), Йонас Омлин («Монпелье»).

Защитники: Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»), Эрай Джемерт («Валенсия»), Нико Эльведи («Боруссия» М), Рикардо Родригес («Торино»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Сильван Видмер («Майнц»), Эдимилсон Фернандеш («Майнц»).

Полузащитники: Гранит Джака («Арсенал»), Денис Закария («Челси»), Мишель Эбишер («Болонья»), Фабиан Фрай («Базель»), Ремо Фройлер («Ноттингем Форест»), Ардон Яшари («Люцерн»), Фабиан Ридер («Янг Бойз»), Джибрил Соу («Айнтрахт» Франкфурт).

Нападающие: Брил Эмболо («Монако»), Джердан Шакири («Чикаго»), Ноа Окафор («Ред Булл Зальцбург»), Харис Сеферович («Галатасарай»), Ренато Штеффен («Лугано»), Рубен Варгас («Аугсбург»), Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»).

Главные потери сборной Швейцарии перед чемпионатом мира

Главный вопрос – это состояние Янна Зоммера. Голкипер получил травму и мог восстановиться прямо к старту чемпионата мира.

Расписание матчей сборной Швейцарии

24 ноября в 13:00 – Швейцария – Камерун;

28 ноября в 19:00 – Бразилия – Швейцария;

2 декабря в 22:00 – Сербия – Швейцария.

Результаты всех матчей чемпионата мира >>>

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Какие шансы сборной Швейцарии победить на чемпионате мира – прогноз

Выиграть чемпионат мира швейцарцам, конечно, не под силу. Вряд ли стоит ждать и какого-то неожиданно успешного выступления. Выход в плей-офф выглядит задачей-максимум для альпийской команды.

Капитан сборной Швейцарии

Гранит Джака – футболист интересной судьбы. В Швейцарии его порой называли более талантливым игроком, чем Джердан Шакири. После успешных сезонов в «Базеле» последовал переход в «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, где продолжился рост. В 2016-м Джака дорос до «Арсенала», где его то критикуют, то превозносят. Джака даже был капитаном «Арсенала», но после конфликта едва не был продан.

В составе сборной Швейцарии Джака выступал на чемпионатах мира в 2014-м и 2018-м годах. На турнире в России он даже забил. Интересно, что родной брат Джаки – Таулян выступает за сборную Албании. Когда Граниту дали капитанскую повязку, в Швейцарии это вызвало критику как раз из-за его корней.

Главный тренер сборной Швейцарии

У Мурата Якина была неплохая карьера футболиста. Он выступал за немецкие «Штуттгарт» и «Кайзерслаутерн», но большую часть карьеры провёл на родине за «Грассхопперс» и «Базель».

На тренерском поприще его главные успехи также случились на родине. Он выиграл чемпионат с местным «Туном», а потом дважды повторил это достижение с «Базелем». В Лиге чемпионов он даже обыграл «Челси», и, по легенде, после этого матча Жозе Моуринью посоветовал назначить Якина в «Спартак», когда у него спросили совета. В России он ничего не добился, вернулся на родину, где дела шли также не слишком хорошо. Однако в 2021-м Якин принял сборную и сумел с ней опередить Италию в отборе к чемпионату мира.

Где смотреть матчи сборной Швейцарии на чемпионате мира в Катаре

Все матчи турнира будет показывать холдинг «Матч». Также игры чемпионата мира можно будет смотреть на LiveResult.Ru.