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Борис Игнатьев: «Уйдёт Рангник или нет, мне всё равно, но удивляет, что у него нет ответственности перед «Локомотивом» эксклюзив

26 Ноября 2021 • 13:10 Комментировать
Локомотив Москва
0:3
Лацио
окончен

Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы с «Лацио», в котором «железнодорожники» уступили со счетом (0:3).

- Сильно расстроило поражение «Локомотива»?

- Не могу сказать, что я расстроен результатом, потому что это было ожидаемо. Конечно, хотелось бы увидеть чего-то более положительного и качественного. Разговоров о перспективе много, но динамики маловато. «Локомотиву» надо формировать свою игру, но когда мяч у соперника практически постоянно, о чем можно говорить? Проиграть можно, потому что итальянцы сильнее футболистов «Локомотива», но должны быть отлаженные командные взаимодействия, групповые связки при игре в обороне. А вот здесь мы явно уступаем. У нас было мало шансов не проиграть «Лацио». О выигрыше я вообще не говорю. Не вижу, по какому пути сейчас идет «Локомотив», хотя  смена тренера предполагала, что будет улучшение. Итальянцы превосходили нашу команду в контроле мяча и создавали больше моментов.

- Если смотреть на статистику, первый удар «Локомотива» в створ ворот был на 70-й минуте.

- О чем я и говорю. Может нравиться игра или нет, но есть объективные показатели. Они дают основания говорить, в каких компонентах мы уступали. Визуально мне показалось, что мяч был только у соперника, и он больше угрожал воротам, и полностью владел инициативой.

- То есть даже шансов на ничью у «Локомотива» не было? Все-таки первый тайм команда провела не так плохо.

- Можно разложить матч на отрезки: первые пятнадцать минут хозяева выглядели неплохо, потом стали играть хуже, но если смотреть на встречу в целом, то она был проиграна в многих компонентах.

- Как оцените эпизоды с пенальти?

- Я думал, что ВАР будет помогать, но пока люди все равно остаются решающим фактором. Мы видим, что на ВАР люди тоже ошибаются и принимают неверные решения. Эти пенальти мне показались не бесспорными.

- По второму пенальти вообще развернулась дискуссия среди специалистов, потому что Баринов сначала играл в мяч. Можно ли сказать, что этот одиннадцатиметровый окончательно сломал игру «Локомотива»?

- Баринов выносил мяч, на пенальти он не наиграл. Он играл в мяч и не заслужил даже карточки. Не говоря уже о пенальти.

- Как вам игра вратаря Худякова, который дебютировал в Лиге Европы в 17 лет?

- Как бы не испортить парня. В 17 лет дебютировать – это хорошо. Важно то, что будет через год. Мы знаем много примеров, когда игроки хорошо начинали, а потом пропадали. Дай бог, чтобы он как можно позже закончил карьеру.

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- Гисдоль после матча сказал, что Худяков напомнил ему молодого Нойера в этом возрасте.

- Дай бог. Но это разные ипостаси вратарей.

- Попадет ли «Локомотив» в Лигу конференций? Для этого надо обыграть «Марсель».

- Хотелось бы увидеть наши команды весной в еврокубках. Но пока «Локомотив» не дает основания так говорить. А так, надежда умирает последней. Посмотрим, как сыграют с «Марселем». Очень хочется, чтобы все сложилось удачно, но мы никак не выйдем на тот рубеж, на который хотелось бы выйти.

- Что думаете по поводу ухода Рангника в «Манчестер Юнайтед»?

- Мне все равно уйдет он или нет. Меня удивляет, что человек подписал контракт и у него должна быть ответственность перед клубом. Клуб тоже должен правовые нормы включить в его контракт. Не может же тренер взять и уйти. А почему Рангник, который привел с собой людей, выстроил рабочую схему, вдруг собирается и уходит. Пусть тогда выплачивает какие-то деньги, отступные. Я пока не вижу никаких результатов работы Рангника, другое дело, как он отнесся к клубу, и как клуб завязан с ним юридическими нормами.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ральф Рангник Борис Игнатьев
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