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Лига Европы

Наумов - о поражении «Локомотива»: «Судья убил игру вторым пенальти»

26 Ноября 2021 • 10:25 Комментировать
Локомотив Москва
0:3
Лацио
окончен

Николай Наумов, занимавший ранее пост президента московского «Локомотива», высказался о крупном поражении команды от римского «Лацио» в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы. Российский коллектив проиграл со счетом 0:3.

По мнению Наумова, главный арбитр встречи убил «железнодорожников» вторым пенальти. Он считает, что 11-метрового не было.

«Второй пенальти судья придумал, там даже близко не было. Судья убил игру, после этого команда сломалась», - поведал Наумов в интервью Metaratings.ru.

«Локомотив» перед последним туром лишился шансов на продолжение борьбы в Лиге Европы. Команда имеет шансы квалифицироваться в Лигу конференций, если обыграет на выезде «Марсель».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов
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