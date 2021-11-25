Баринов выругался в прямом эфире, комментируя спорный пенальти

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов эмоционально высказался по поводу решения арбитра матча с «Лацио» (0:3) назначить пенальти во втором тайме. В том эпизоде «железнодорожник» сыграл в мяч, после чего по инерции задел ногу противника. Экс-арбитр Игорь Федотов уверен, что никакого нарушения там не было.

- Я играю в мяч. Ну, *** [падшая женщина]. Ой… Извините. Потом мне никак не убрать ногу, - заявил Баринов в эфире «Матч Премьер».

Игрок добавил, что никогда до этого в ворота его команды не ставили подобные 11-метровые. Баринову вдвойне досадно, что желтая карточка в том эпизоде помешает ему сыграть против «Марселя».