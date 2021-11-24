Баринов: Мы хорошо подготовились к «Лацио», «Локомотиву» нечего терять

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния с «Лацио» в Лиге Европы, которое может стать для московского клуба определяющим. По словам футболиста, решать задачу россиянам придется в матче с фаворитом группы.

«Это очень сильный соперник. Предстоит тяжелая, наисложнейшая игра. Но нам терять нечего. Мы хорошо подготовились к сопернику. Постараемся воплотить всё это», - приводит слова Баринова официальный сайт «железнодорожников».

Добавим, что поединок против римлян запланирован на четверг, 25-го ноября. В случае поражения «Локомотив» потеряет шансы на выход в плей-офф второго по значимости европейского турнира.