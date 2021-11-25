«Лацио» разгромил «Локомотив» в Москве и выбил команду Гисдоля из розыгрыша Лиги Европы

В матче группового этапа Лиги Европы московский «Локомотив» принимал «Лацио».

Перед пятым туром самая запутанная ситуация была в группе Е, где даже «Локомотив», занимавший последнее место, мог уверенно выходить в плей-офф. Для этого нужен был домашний реванш в матче против «Лацио». В Риме «железнодорожники» проиграли без особых вопросов, но с тех пор в команде сменился главный тренер и почти в корне – стиль игры.

Маркус Гисдоль в матче с любым соперником ставит энергозатратный футбол с постоянным давлением и прессингом. Немного отдохнули Баринов, Едвай, Куликов и Марадишвили, дисквалифицированные на последний матч РПЛ, но всё также не хватает травмированных Жемалетдинова, Смолова, Гилерме и Магкеева. Про Антона Миранчука и Зе Луиша, уже как-то и не вспоминается.

У римлян вернулся в строй Иммобиле, хотя итальянцы обещали пропуск матча от Чиро. В итоге это и сыграло важную роль, правда, итальянцы и без этого смотрелись лучше. Уже в дебюте матча мог открывать счёт Франческо Ачерби, лучше всех разобравшийся при подаче от угла поля.Отлично занял позицию, пробил, но молодой Худюков не сплоховал. Сменщик Гилерме круто сложился и удар парировал.

«Лацио» и далее контролировал ход игры, нагнетал в позиционных атаках, а «Локо» еле держался, отбиваясь всеми средствами. Так, ещё в середине первого тайма Гисдоль заменил Ненахова, игравшего слишком грубо и висевшего на жёлтой карточку. Ноль ударов в створ за 45 минут говорили сами за себя – у «Локомотива» в атаке не получалось ровным счётом ничего. А «Лацио» нагнетал планомерно.

Опять после углового римляне должны были счёт открывать. Башич бил в упор, но на «ленточке» оказался Рыбус, спасший «Локомотив». Правда, ненадолго. Подкат Сильянова с мясом вырвал мяч у Дзакканьи. Артур Диаш подошёл к монитору, лично отсмотрел эпизод и указал на «точку». Чиро Иммобиле пробил сильно и под штангу, Худяков не угадал – 0:1. А уже через девять минут Иммобиле реализовал второй пенальти.

Чиро сам же накрутил пару защитников, попав в итоге под фол Баринова. Иммобиле второй пенальти пробил под другую штангу, Худяков в этот раз угадал, но не дотянулся – 0:2. Стало ясно, что позитива можно не ждать. Педро тут же мог забивать третий мяч после ошибки Сильянова, но пробил мимо ворот из убойной позиции. Однако испанец не сдался, в концовке матча именно он оформил разгром. Едвай не лучшим образом вынес мяч из штрафной площади, а Педро пушечным ударом с подбора добил «Локо» - 0:3. Мяч коснулся каркаса, так что Худяков не имел шансов на спасение.

«Локомотив» разгромлен в Москве, но имеет шансы на плей-офф Лиги конференций. Для этого нужно на выезде обыграть «Марсель» в последнем туре Лиге Европы.