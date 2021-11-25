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Лига Европы

«Лацио» разгромил «Локомотив» в Москве и выбил команду Гисдоля из розыгрыша Лиги Европы

25 Ноября 2021 • 22:40 Комментировать (6)
Локомотив Москва
0:3
Лацио
окончен

В матче группового этапа Лиги Европы московский «Локомотив» принимал «Лацио».

Протокол игры  
Локомотив Москва 0:3 Лацио
    56' Иммобиле Чиро (0:1)
    63' Иммобиле Чиро (0:2)
    87' Педро Родригес (0:3)
Худяков Даниил Ненахов Максим   14'   28' (Сильянов Александр (   28'   55') Едвай Тин Мурило Серкейра Рыбус Мацей   86' Марадишвили Константин   77' (Зинович Кирилл (   77') Баринов Дмитрий   62' Бека Алексис Рыбчинский Дмитрий   59' (Смолов Фёдор (   59') Лисакович Виталий Камано Франсуа   1'   77' (Борисенко Григорий (   77')
Запасные: Кастро Пабло Чёрный Артур Бабкин Сергей Савин Андрей Петров Максим Вячеславович Хлынов Никита
Стракоша Томас Патрик Луис Фелипе Ачерби Франческо Хюсай Эльсейд Альберто Луис   36'   59' (Милинкович-Савич Сергей (   59'   76') Лукас Лейва   57'   59' (Катальди Данило (   59') Башич Тома Андерсон Фелипе   46' (Педро Родригес (   46') Иммобиле Чиро   66' (Мурики Ведат (   66') Дзакканьи Маттиа   21'   82' (Лаццари Мануэль (   82')
Запасные: Рейна Пепе Акпа-Акпро Жан-Даниэль Раду Стефан Эскаланте Гонсало Ромеро Лука Моро Рауль
25 ноября. Стадион "РЖД Арена" (Москва).

 

Перед пятым туром самая запутанная ситуация была в группе Е, где даже «Локомотив», занимавший последнее место, мог уверенно выходить в плей-офф. Для этого нужен был домашний реванш в матче против «Лацио». В Риме «железнодорожники» проиграли без особых вопросов, но с тех пор в команде сменился главный тренер и почти в корне – стиль игры.

Маркус Гисдоль в матче с любым соперником ставит энергозатратный футбол с постоянным давлением и прессингом. Немного отдохнули Баринов, Едвай, Куликов и Марадишвили, дисквалифицированные на последний матч РПЛ, но всё также не хватает травмированных Жемалетдинова, Смолова, Гилерме и Магкеева. Про Антона Миранчука и Зе Луиша, уже как-то и не вспоминается.

У римлян вернулся в строй Иммобиле, хотя итальянцы обещали пропуск матча от Чиро. В итоге это и сыграло важную роль, правда, итальянцы и без этого смотрелись лучше. Уже в дебюте матча мог открывать счёт Франческо Ачерби, лучше всех разобравшийся при подаче от угла поля.Отлично занял позицию, пробил, но молодой Худюков не сплоховал. Сменщик Гилерме круто сложился и удар парировал.

«Лацио» и далее контролировал ход игры, нагнетал в позиционных атаках, а «Локо» еле держался, отбиваясь всеми средствами. Так, ещё в середине первого тайма Гисдоль заменил Ненахова, игравшего слишком грубо и висевшего на жёлтой карточку. Ноль ударов в створ за 45 минут говорили сами за себя – у «Локомотива» в атаке не получалось ровным счётом ничего. А «Лацио» нагнетал планомерно.

Опять после углового римляне должны были счёт открывать. Башич бил в упор, но на «ленточке» оказался Рыбус, спасший «Локомотив». Правда, ненадолго. Подкат Сильянова с мясом вырвал мяч у Дзакканьи. Артур Диаш подошёл к монитору, лично отсмотрел эпизод и указал на «точку». Чиро Иммобиле пробил сильно и под штангу, Худяков не угадал – 0:1. А уже через девять минут Иммобиле реализовал второй пенальти.

Чиро сам же накрутил пару защитников, попав в итоге под фол Баринова. Иммобиле второй пенальти пробил под другую штангу, Худяков в этот раз угадал, но не дотянулся – 0:2. Стало ясно, что позитива можно не ждать. Педро тут же мог забивать третий мяч после ошибки Сильянова, но пробил мимо ворот из убойной позиции. Однако испанец не сдался, в концовке матча именно он оформил разгром. Едвай не лучшим образом вынес мяч из штрафной площади, а Педро пушечным ударом с подбора добил «Локо» - 0:3. Мяч коснулся каркаса, так что Худяков не имел шансов на спасение.

«Локомотив» разгромлен в Москве, но имеет шансы на плей-офф Лиги конференций. Для этого нужно на выезде обыграть «Марсель» в последнем туре Лиге Европы.

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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
25 Ноября 2021 в 23:00
Похоже в еврокубках один Спартак за всех отдувается))) Локо сыграл пассивно да играл он всего лишь двадцать минут. По десять минут в каждом тайме..Дальше - ночь и темнота. Ну и как всегда физика. Вчера Спартак второй тайм почти на отбой играл... сегодня Локо даже не попытался устроить навал в конце матча.. Физика ещё раз физика....
Ne gustа
25 Ноября 2021 в 22:57
Ай,тюлень,морж, пингвин. Эйненей, айлюлю, тили-тили трали-вали. Усё. Абзац
Don sangre
25 Ноября 2021 в 23:08
" Км на





Кина не будет- электричество кончилось))))
Ne gustа
25 Ноября 2021 в 23:11
Ай, лишь бы газ голубоглазый был в почете. Иначе будить чем судей любить)))
Redwhite1959
25 Ноября 2021 в 22:51
Результат закономерен - победила более классная команда! Но есть и хорошее, которое запомнилось - 1) Сарри с уважением отнёсся к "Локомотиву" и привёз в Москву сильнейший состав, дав поиграть ВСЕМ основным игрокам! 2) Поле на стадионе было в ИДЕАЛЬНОМ состоянии! 3) Худяков отлично отстоял ВЕСЬ матч - во втором тайме ликвидировал два чистых выхода один в один и спас команду от ещё бОльшего разгрома! 4) Педро в свои 34 бежит быстрее многих молодых и бьёт ОДИНАКОВО ТОЧНО с обеих ног - счастье для тренера иметь такого мастера в составе!
Don sangre
25 Ноября 2021 в 23:06
И физика игроков Лацио. Замены Сарри эо бережливость а так бы зпмнн
Физика ещё замены Сарри это бережливость а не потому что игроки устали. Дали им ещё бегать бегают а у наших дыхалка слабовата.... И чит говорить - класс игрокоа Лацио выше....
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окончен Црвена Звезда 1:0 Лудогорец
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окончен Митьюлланд 3:2 Брага
окончен Галатасарай 4:2 Марсель
окончен Рапид Вена 0:2 Вест Хэм
окончен Байер Л 3:2 Селтик
окончен Бетис 2:0 Ференцварош
Идет 8 минута Айнтрахт Фр 0:0 Антверпен 1.42 4.7 8.4
Идет 9 минута Глазго Рейнджерс 0:0 Спарта Прага 1.72 3.7 5.2
Идет 8 минута Монако 0:0 Реал Сосьедад 2.55 3.55 2.75
Идет 9 минута Олимпиакос 0:0 Фенербахче 1.93 3.6 4.1
Идет 8 минута ПСВ 0:0 Штурм 1.31 5.2 12
Идет 8 минута Лестер 0:0 Легия 1.21 6.6 16
Идет 9 минута Брондбю 0:0 Лион 5.4 4.1 1.62
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