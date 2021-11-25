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Гисдоль: «Играли хорошо вплоть до второго пропущенного гола с пенальти»

25 Ноября 2021 • 23:35 Комментировать
Локомотив Москва
0:3
Лацио
окончен

Наставник «Локомотива» Маркус Гисдоль дал комментарий после фиаско в матче с «Лацио».

- Мы играли хорошо вплоть до второго пропущенного гола с пенальти. Потом потеряли контроль над игрой, - приводит слова наставника Sport24.

Немецкий тренер отметил, что его замены не сработали, что также сказалось на результате этого поединка (0:3). Гисдоль также употребил самый популярный ироничный термин осени 2021 года «достойно сыграли», оценивая выступление «Локомотива» на фоне «Лацио».

Фёдор Смолов сегодня провел на поле полчаса из-за того, что пока не готов играть больше, заявил Гисдоль.

После пяти туров у «Локомотива» остается два очка, в последнем матче команда поборется с «Марселем» за плей-офф Лиги конференций.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Маркус Гисдоль
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