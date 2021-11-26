Сарри обиделся на «Локомотив» и отменил пресс-конференцию

На этой неделе московские футбольные клубы «Спартак» и «Локомотив» принимали дома итальянских соперников. К сожалению, наставники гостей покидают столицу России со скандалом. В среду главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти не пожал руку оппоненту Рую Виторию, обвинив того в неуважении. На следующий день наставник «Лацио» Маурицио Сарри не пришел на пресс-конференцию и уехал на автобусе с командой.

Дело в том, что главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль и полузащитник Мацей Рыбус поторопились занять свои места в зале для пресс-конференций, хотя обычно первыми со СМИ общаются гости.