Бывший защитник «Галатасарая», бронзовый призер чемпионата мира 2022 года Фатих Акьель высказался о скандальном решении судьи матча с «Локомотивом» (1:1), который забыл удалить с поля Дмитрия Живоглядова.

- Решение судьи было отвратительным и серьезным. Арбитр, очевидно, допустил серьезную ошибку. Возможно, она повлияла на результат, а «Галатасарай» потерял два очка. Конечно, команда хочет победить или в переигровке или, если, команде просто присудят победу, никто не будет против. В этом нет ничего плохого, в конце концов, если команде добавить эти два очка, то она практически обеспечила себе выход из группы.

Ольга Ермакова