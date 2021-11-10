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Экс-игрок «Галатасарая» Акьель: «Если команде просто присудят победу над «Локомотивом», никто не будет против» эксклюзив

10 Ноября 2021 • 00:15 Комментировать
Галатасарай
1:1
Локомотив Москва
окончен

Бывший защитник «Галатасарая», бронзовый призер чемпионата мира 2022 года Фатих Акьель высказался о скандальном решении судьи матча с «Локомотивом» (1:1), который забыл удалить с поля Дмитрия Живоглядова.

- Решение судьи было отвратительным и серьезным. Арбитр, очевидно,  допустил серьезную ошибку. Возможно, она повлияла на результат, а «Галатасарай» потерял два очка. Конечно, команда хочет победить или в переигровке или, если, команде просто присудят победу, никто не будет против. В этом нет ничего плохого, в конце концов, если команде добавить эти два очка, то она практически обеспечила себе выход из группы.

Ольга Ермакова

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Галатасарай Фатих Акьель
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