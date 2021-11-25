Игорь Федотов: Пенальти в ворота «Локомотива» не было

Бывший арбитр Игорь Федотов разобрал момент с назначением 11-метрового в ворота «Локомотива» в матче с «Лацио». На 63-й минуте Дмитрий Баринов выбил мяч и задел ногу соперника, рефери посчитал, что это пенальти.

«Португальский арбитр ошибается, назначает 11-метровый удар в ворота «Локомотива» и показывает желтую карточку Баринову за грубую игру.

После того как Баринов сыграл в мяч, произошло игровое столкновение (контакт) в ногах. Акцентированного удара или наступа, как показывал арбитр, не было.

Правильное решение: продолжить игру»,- написал Федотов в «Телеграме».

Напомним, что в середине второго тайма «Локомотив» проигрывает со счетом 0:2.