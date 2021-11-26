Пономарёв: «Мне понравился «Локомотив», но «Лацио» играл с преимуществом, они поинтереснее»

Экс-футболист столичного ЦСКА Владимир Пономарёв поделился своим мнением о крупном поражении московского «Локомотива» от римского «Лацио» в предпоследнем туре группового этапа Лиги Европы. Команда Маркуса Гисдоля уступила на «РЖД Арене» со счетом 0:3 и лишилась шансов на выход в плей-офф.

«Мне понравился «Локомотив», но «Лацио» играл с преимуществом, они поинтереснее, двигаются хорошо. А наши бегают - лишь бы кому-то пас отдать», - приводит слова эксперта «Спорт-экспресс».

По итогам пяти туров «железнодорожники» набрали всего два балла и замыкают таблицу своей группы. Команда еще может попасть в Лигу конференций, если в последнем матче переиграет на выезде французский «Марсель».