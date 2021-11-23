Назначены судьи на матч «Локомотив» - «Лацио»

На этой неделе московский «Локомотив» проведет очередной поединок в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. В рамках пятого тура группового раунда «железнодорожники» на своем домашнем стадионе примут римский «Лацио».

Пресс-служба УЕФА представила судейскую бригаду, которая отработает на предстоящей встрече. Главным рефери назначен португалец Артур Диаш, помогать ему на бровках будут соотечественники Руй Тавареш и Паулу Соареш. Запасной арбитр – Угу Мигел.

За систему видеоповторов (ВАР) будут отвечать Жоау Пиньейру и Тьягу Мартинш.

Игра состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве 25 ноября. Начало запланировано в 20:45 мск.