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Лига Европы

​Сарри высказался о «Локомотиве»

24 Ноября 2021 • 16:14 Комментировать
Локомотив Москва
...
Лацио
4.60 3.60 1.80
25.11 20:45

В четверг вечером «Локомотив» и «Лацио» скрестят шпаги в столице России в рамках пятого тура групповой стадии Лиги Европы. По поводу ближайшего соперника высказался главный тренер римского клуба Маурицио Сарри.

«После смены тренера «Локомотив» изменился. Их команда отлично играет. Завтрашний матч будет непростым, поскольку обе команды нуждаются в наборе очков. Мы хотим оказаться в плей-офф Лиги Европы», - сказал Сарри журналистам на пресс-конференции.

На текущий момент «Лацио» занимает в таблице своей группы Лиги Европы второе место (пять очков), а «Локомотив» - четвёртое (два очка).

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Лацио Маурицио Сарри
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