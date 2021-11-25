Спортивный директор «Лацио» Игли Таре в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал комментарий перед матчем Лиги Европы против московского «Локомотива».

- Мы здесь и мы хотим победить! На самом деле, мы в отличной форме, как я считаю, так что нет никаких проблем с тем, чтобы выйти на поле и постараться добиться нужного результата. Помешает ли холод? Да, у вас сейчас морозно, но если честно, я играл и в куда более плохих условиях, так что я не думаю, что этот фактор нам как-то помешает хорошо сыграть.

Сергей Румянцев

Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.