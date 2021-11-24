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Лига Европы

​Смолов тренируется в общей группе, матч с «Лацио» - в четверг

24 Ноября 2021 • 12:53 Комментировать
Локомотив Москва
...
Лацио
4.60 3.60 1.80
25.11 20:45

Фёдор Смолов отсутствовал в заявке «Локомотива» на последний матч Премьер-лиги против «Ахмата». В московском клубе объясняли это мышечной проблемой форварда, с которой он вернулся из лагеря сборной России.

Судя по всему, Смолов сможет вернуться на поле в игре Лиги Европы против «Лацио», которая пройдёт в четверг, 25 ноября. Согласно данным «Спорт-Экспресса», 31-летний форвард занимается в общей группе.

В сезоне 2021/2022 Фёдор Смолов провёл за «Локомотив» 17 матчей во всех соревнованиях. На счету нападающего 7 забитых мячей. Все эти голы Смолов забивал в матчах чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Фёдор Смолов
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