​Смолов тренируется в общей группе, матч с «Лацио» - в четверг

Фёдор Смолов отсутствовал в заявке «Локомотива» на последний матч Премьер-лиги против «Ахмата». В московском клубе объясняли это мышечной проблемой форварда, с которой он вернулся из лагеря сборной России.

Судя по всему, Смолов сможет вернуться на поле в игре Лиги Европы против «Лацио», которая пройдёт в четверг, 25 ноября. Согласно данным «Спорт-Экспресса», 31-летний форвард занимается в общей группе.

В сезоне 2021/2022 Фёдор Смолов провёл за «Локомотив» 17 матчей во всех соревнованиях. На счету нападающего 7 забитых мячей. Все эти голы Смолов забивал в матчах чемпионата России.