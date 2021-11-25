Иммобиле за 7 минут оформил дубль в ворота «Локомотив»

В матче пятого тура Лиги Европы «Локомотив» играет против «Лацио». После ничейного первого тайма пошли голы, правда, пока забивает только итальянский клуб. С интервалом в семь минут Чиро Иммобиле реализовал два одиннадцатиметровых удара. Форвард бил в левый угол ворот, Даниил Худяков сначала прыгнул в другую сторону, а затем угадал направление полета мяча, но не дотянулся.

Если «Локомотив» сегодня уступит, а в параллельном матче «Галатасарай» не упустит победу над «Марселем», где пока 3:0, в таком случае «железнодорожники» поспорят с французами за третье место. В шестом туре команду Маркуса Гисдоля устроит только победа на выезде.