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Лига Европы

Иммобиле за 7 минут оформил дубль в ворота «Локомотив»

25 Ноября 2021 • 22:14 Комментировать
Локомотив Москва
0:3
Лацио
окончен

В матче пятого тура Лиги Европы «Локомотив» играет против «Лацио». После ничейного первого тайма пошли голы, правда, пока забивает только итальянский клуб. С интервалом в семь минут Чиро Иммобиле реализовал два одиннадцатиметровых удара. Форвард бил в левый угол ворот, Даниил Худяков сначала прыгнул в другую сторону, а затем угадал направление полета мяча, но не дотянулся.

Если «Локомотив» сегодня уступит, а в параллельном матче «Галатасарай» не упустит победу над «Марселем», где пока 3:0, в таком случае «железнодорожники» поспорят с французами за третье место. В шестом туре команду Маркуса Гисдоля устроит только победа на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Лацио Чиро Иммобиле
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окончен Динамо Загреб 1:1 Генк
окончен Црвена Звезда 1:0 Лудогорец
окончен Локомотив Москва 0:3 Лацио
окончен Митьюлланд 3:2 Брага
окончен Галатасарай 4:2 Марсель
окончен Рапид Вена 0:2 Вест Хэм
окончен Байер Л 3:2 Селтик
окончен Бетис 2:0 Ференцварош
Идет 8 минута Айнтрахт Фр 0:0 Антверпен 1.42 4.7 8.4
Идет 9 минута Глазго Рейнджерс 0:0 Спарта Прага 1.72 3.7 5.2
Идет 8 минута Монако 0:0 Реал Сосьедад 2.55 3.55 2.75
Идет 9 минута Олимпиакос 0:0 Фенербахче 1.93 3.6 4.1
Идет 8 минута ПСВ 0:0 Штурм 1.31 5.2 12
Идет 8 минута Лестер 0:0 Легия 1.21 6.6 16
Идет 9 минута Брондбю 0:0 Лион 5.4 4.1 1.62
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Сегодня, 25 Ноября
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